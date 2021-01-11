С начала года на Дону выявили более 3,9 тыс. случаев коронавируса

В Ростовской области в период с 1 по 10 января выявлено более 3,9 тыс. случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

С начала года выздоровели более 3,5 тыс. пациентов. Умерли 147 человек.

По состоянию на утро 10 января количество инфицированных COVID-19 в регионе превысило 55,5 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1322. Коэффициент распространения инфекции — 1,01. За весь период выздоровели более 45,6 тыс. человек, умерли 2 208 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева