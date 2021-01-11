В Томской области ожидают всплеск заболеваний COVID-19 в конце января С начала пандемии в регионе выявлено 25 865 случаев COVID-19

Власти Томской области прогнозируют увеличение количества выявленных больных коронавирусом на 24-25 января. По словам заместителя губернатора по соцполитике Ивана Деева, «это связано с прошедшими праздниками и самим инкубационным периодом инфекции».

«Сейчас у нас свободно 900 коек, пока мы сохраняем такой коечный фонд. Говорить и прогнозировать, сколько будет занято коек к этому периоду, достаточно сложно»,— сказал господин Деев.

По последним данным оперштаба, в регионе зафиксировано 25 865 случаев COVID-19. Выздоровели 22 120 человек, умер 231 пациент. Свободный коечный фонд составляет 49,3%.

Юлия Сасевич