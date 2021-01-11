Назначена дата суда над бывшим главврачом центра медицинской профилактики Пермского края

Процесс по уголовному делу бывшего главврача краевого центра медицинской профилактики Марины Друговой и ее знакомой Татьяны Романовской начнется в Ленинском суде Перми 13 января. Это следует из картотеки суда. Рассматривать уголовное дело будет судья Алексей Полевщиков.

По версии следствия, Марина Другова с ноября 2014-го по июнь 2019 года заключала фиктивные договоры с подконтрольными фирмами на выполнение работ и оказание услуг, которые фактически не выполнялись и не оказывались либо выполнялись самими работниками центра медпрофилактики. Главврач и ее подельница фиктивно трудоустраивали в центр сотрудников, зарплата которых перечислялась на банковские карты, принадлежащие госпоже Друговой и ее знакомой. Ущерб, причиненный краевому минздраву, превысил 2 млн руб.

Госпожа Другова была задержана 18 июня 2019 года, в июле суд отстранил ее от должности. Во время следствия ей избрали меру пресечения в виде денежного залога в размере 3 млн руб.