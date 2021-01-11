11 января, понедельник
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятие

Пресс-релизы

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Найдена компания, которая благоустроит территорию у Фабрики-кухни за 70 млн рублей

Благоустройством сквера Памяти Борцам революции в Самаре на пересечении ул. Луначарского и Ново-Садовой, а также территории у Фабрики-кухни займется ООО «Вектор 21». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Работы будут выполнены почти за 70 млн руб. Подрядчику предстоит заменить лестничные сходы, пандусы, заборы, тротуары на новые, а также уложить тактильную плитку, сделать систему освещения и обустроить остановку общественного транспорта. Кроме того, компания-исполнитель спилит старые деревья, выкорчует пни на указанной территории и озеленит площадку, а также установит систему автополива.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Пресс-релизы

Новости компаний

Профиль пользователя