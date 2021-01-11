Бывший гендиректор «Уралкалия» возглавил корпорацию «ВСМПО-Ависма»

Экс-гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов избран на пост генерального директора корпорации «ВСМПО-Ависма». Решением совета директоров корпорации контракт с господином Осиповым заключен до 10 января 2024 года. Должность руководителя «Уралкалия» Дмитрий Осипов покинул 3 декабря прошлого года. Тогда в пресс-службе компании сообщили, что он сосредоточится на других проектах.

В должности гендиректора «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов сменит Сергея Степанова, который руководил корпорацией чуть более полугода. Его назначение произошло в июле, контракт с господином Степановым был заключен до июля 2023 года. Но в итоге он покидает свой пост досрочно.

В пресс-службе «ВСМПО-Ависма» сообщили. что Сергей Степанов ушел с поста генерального директора по личным причинам. «В его планах уделять больше времени семье и новорожденной дочери. Его работа выпала на период сокращения заказов от авиастроения, а также была связана с организацией промышленного процесса в условиях эпидемиологических ограничений»,— пояснили в корпорации. Комментируя назначение Дмитрия Осипова в компании отметили, что его «профессиональные навыки и многолетний опыт «помогут в решении основных задач корпорации: найти и использовать новые возможности для роста, сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров».