Трех жителей Пермского края будут судить за мошенничество в отношении 12 жителей Удмуртии

В Устиновский райсуд Ижевска направили уголовное дело трех жителей Пермского края 1993 и 1995 годов рождения. Их обвиняют в мошенничестве в отношении 12 жителей Ижевска и Завьяловского района на 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД столицы Удмуртии.

Установлено, что обвиняемые находили в интернете объявления о продаже жителями Ижевска техники. Затем они звонили по объявлениям, представлялись сотрудниками сети комиссионных магазинов и предлагали взять товар на реализацию. При согласии продавца они выезжали к нему на дом. Для совершения преступления обвиняемые использовали типовые договоры, печать с оттисками известного магазины, сим-карты, оформленные на третьих лиц. На встречах с потерпевшими они заключали договоры, в которых незаконно использовали реквизиты магазина, и указывали номера приобретенных сим-карт.

Так, за четыре дня в мае 2020 года злоумышленники похитили имущество у 12 граждан, которое продали путем размещения объявлений на том же сайте в интернете. Потерпевшие обращались в полицию через две недели, когда истекли сроки договоров, обнаружив что указанные в них номера заблокированы. Некоторые их них посетили реальные комиссионные магазины, где поняли, что стали жертвой мошенников.

Отметим, что в ходе следствия 10 потерпевшим возместили причиненный ущерб. Каждому из обвиняемых грозит лишение свободы на срок до пяти лет.