ГК «Ростов-Дон» проиграл французскому «Мецу» в гостевом матче

В воскресенье, 10 января, гандбольный клуб «Ростов-Дон» уступил французскому «Мецу» в гостевом матче десятого тура группового этапа DELO EHF Champions League 2020/21 со счетом 27:26. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

На 5-й минуте первого тайма счет был уже 4:0 в пользу соперника, однако уже в это время «Ростов-Дон» смог реализовать первый 7-метровый. Ростовчанки сравняли счет благодаря голевым передачам Анны Вяхиревой. Вышедшая на площадку после середины тайма Полина Кузнецова вскоре сделала хет-трик. В конце тайма ростовчанки смогли отыграть четыре мяча и сравнять счет, но на последних минутах «Мецу» удалось забить». Первая половина встречи завершилась со счетом 14:13.

Во втором тайме за счет гола Ярославы Фроловой «Ростов-Дон» начал вести в счете. К 44-й минуте ростовская команда смогла оторваться в счете на четыре мяча. На последних минутах команды шли наравне, но в итоге игра завершилась со счетом 27:26 в пользу французской команды.

Следующий гостевой матч «Ростов-Дон» проведет с норвежской командой «Вайперс» 13 января.

Наталья Шинкарева