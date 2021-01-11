Покинул должность глава ярославского департамента информатизации

Директор департамента информатизации и связи правительства Ярославской области Александр Догадин покинул свою должность, сообщило сетевое издание «ЯрНьюс». По данным издания, произошло это еще в конце 2020 года. О причинах увольнения чиновника не сообщается. Новый директор департамента пока не назначен. Исполняет обязанности руководителя Павел Охапкин.

Александр Догадин стал директором регионального департамента информатизации и связи два года назад – в декабре 2018 года. До этого он работал в структурах «Ростелекома».

Антон Антонов