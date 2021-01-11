В Пензенской области оштрафовали руководителя ресурсоснабжающей организации

Прокуратура Никольского района Пензенской области возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты). Руководителя ресурсоснабжающей организации МКП «Горводоканал» оштрафовали на 120 тыс. руб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, ресурсоснабжающая организация города при осуществлении производственной деятельности сбросила в реку сточные воды с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. При этом предприятие якобы не предоставило в региональное министерство лесного и охотничьего хозяйства отчет о выполнении условий использования водного объекта. Предположительно, одной из причин превышенной концентрации загрязняющих веществ в сточных водах является износ очистных сооружений.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении, руководителя организации оштрафовали. Кроме того, прокуратура района обратилась в Никольский районный суд с административным исковым заявлением о понуждении администрации города организовать надлежащую очистку сточных вод.

Мария Шахрай