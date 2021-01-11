«Парма» готова стартовать в кубке ФИБА

БК «Парма» узнал время и даты своих матчей на групповом этапе Кубка ФИБА Европы. Как сообщает пресс-служба клуба, первый тур розыгрыша Еврокубка пройдет с 26 по 29 января 2021 года. Пермские баскетболисты сыграют в городе Хертогенбосе (Нидерланды).

Первым соперником будет белорусский БК «Борисфен». 28 января «Парма» сыграет с нидерландским БК «Донар Гронинген». Оба матча начнутся в 22:00 по пермскому времени.

29 января групповой этап для нашей команды завершится матчем с клубом «Хирос Ден Босх», также представляющим Нидерланды. Встреча стартует в 01:00 по пермскому времени.

Проводить розыгрыш Кубка ФИБА Европы решено в формате «пузырей», чтобы максимально обезопасить команды: все игры в рамках одной группы пройдут на одной арене, с антибактериальным покрытием и без зрителей.