ИСС им. Решетнева не смог взыскать с Главного военно-строительного управления №9 2,8 млрд рублей

АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» не смогло взыскать с Главного военно-строительного управления №9 (ГВСУ) около 2,8 млрд руб. неустойки. Как следует из материалов дела, в 2013 году между сторонами был заключен договор по которому ГВСУ-9 обязался создать «под ключ» объект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение участков электроиспытаний, производства волноводов, малогабаритных антенно-фидерных устройств, полимерных композиционных материалов и механообрабатывающего производства в целях повышения надежности и качества космических аппаратов системы ГЛОНАСС».

Окончание работ, предусмотренное договором — ноябрь 2020 года.

ИСС, ссылаясь на нарушение сроков выполнения работ по этапам 2016 года, 2017 года и 2018 года обратился в суд с иском о взыскании неустойки. Однако суд удовлетворил требования ИСС частично и взыскал с ГВСУ-9 60 млн руб. неустойки и 71,8 тыс. руб. судебных расходов. В частности, суд указал на то, что при расчете размера неустойки истцом неверно применена ставка рефинансирования ЦБ РФ.

«Установив характер нарушения со стороны ответчика, отсутствие в деле доказательств о размере убытков заказчика, а также то, что начисленная сумма санкции является значительной и учитывая, что большая часть работ ответчиком выполнена, работы ответчиком не прекращено, несмотря на введение в отношении ответчика процедуры конкурсного производства, суд пришел к выводу об уменьшении размера начисленной суммы неустойки»,— сообщается на сайте суда.

В настоящее время в суде рассматривается иск ИСС к ГВСУ-9 на 29,2 млрд руб. неустойки за, то что ГВСУ-9 на сдал в срок объекты монтажно-испытательного корпуса.

ГВСУ №9 являлось градообразующим предприятием Железногорска (Красноярский край). В портфеле предприятия — строительство завода «Сибэлектросталь», объектов аэропортов Черемшанка и Емельяново (Красноярский край), объектов агропромышленного комплекса и др. В июне 2020 года в ГВСУ-9 введено конкурсное производство.

Оксана Павлова