У 30 жителей Удмуртии похитили 9,4 млн рублей за праздничные дни

За минувшие праздничные дни у 30 жителей Удмуртии похитили 9,4 млн руб. дистанционным способом. По ряду фактов возбуждены уголовные дела, по остальным — проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по республике

Заявления в полицию поступили от жителей Ижевска, Глазова, Воткинска, Сарапула, Завьяловского, Увинского и Малопургинского районов. Возраст потерпевших — от 28 до 65 лет. В большинстве случаев деньги были похищены под предлогом защиты от незаконного оформления кредитов путем оформления «зеркальных» займов. Также зарегистрированы факты хищения под предлогом покупки и продажи товаров через интернет.

Одним из потерпевших стал 43-летний предприниматель из Увинского района, который лишился 7,6 млн руб. под предлогом игры на бирже. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По словам мужчины, еще в 2019 году он прошел в интернете тест на «способность играть на бирже». Через несколько дней ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей биржевой интернет-площадки и убедила его зарегистрироваться. После этого с потерпевшим связался другой сотрудник, который предложил заняться куплей-продажей акций. Несколько раз на счет предпринимателя поступили незначительные доходы, при этом его убеждали вносить на счета более крупные суммы.

Так, до мая 2020 года мужчина внес на них 7,6 млн руб. Для этого он брал кредиты в банках на себя, жену и родственников. Когда он попытался вывести деньги, то сотрудники биржи пояснили, что это возможно только при внесении крупной суммы. Предприниматель отказался, после чего связь с брокерами прервалась. До конца декабря он ждал, что с ним снова свяжутся, а затем осознал, что стал жертвой злоумышленников.