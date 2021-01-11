Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает ЦТАК. Ранее он был председателем партии.

«VIII съезд Трудовой партии Кореи единогласно принял решение избрать Ким Чен Ына на должность генерального секретаря ТПК»,— отмечает ЦТАК (цитата по «РИА Новости»). Решение является «проявлением единой воли и стремления всех членов партии, народа и военнослужащих Корейской народной армии добиться развития кимерсенско-кимченирской партии и новых побед революционных идей чучхе», добавило агентство.

До Ким Чен Ына титул генерального секретаря партии носили его отец Ким Чен Ир, а также основатель КНДР Ким Ир Сен. На пост председателя партии Ким Чен Ын был избран в 2016 году. Сохраняется ли этот пост, в сообщении не уточняется.