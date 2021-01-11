Житель Новороссийска предстанет перед судом за мошенничество с работой и черной икрой

Правоохранительные органы передали в суд уголовное дело в отношении жителя Новороссийска, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемый за деньги обещал помочь семерым пострадавшим устроиться на работу в одну из морских компаний. После получения платы за свои услуги он перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила 1,5 млн руб.

Кроме того, он таким же образом обманул местного жителя, купив у него пять банок черной икры и пообещав рассчитаться в ближайшее время. После получения товара злоумышленник также перестал выходить на связь. Ущерб составил 50 тыс. руб.

По данным фактам в отношении жителя Новороссийска возбудили уголовное дел по ч.2 и ч.3 УК РФ (Мошенничество в среднем и крупном размере). На период следствия он был отпущен под подписку о невыезде.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Алексей Белянин