Самарские школы возобновили работу с ограничениями из-за COVID-19

Очное обучение во всех образовательных учреждениях Самары возобновлено с понедельника. Заведения города работают в штатном режиме, но с соблюдением ограничительных мер. Об этом сообщает самарский департамент образования в «Твиттере».

Накануне в воскресенье во всех образовательных учреждениях Самары была проведена санитарная обработка помещений. Также были обработаны школьные автобусы города.

Ранее власти сообщили о том, что учащиеся первых – 11 классов региона с понедельника вернутся к очному обучению. При этом будут соблюдаться все ограничительные меры при организации пропускного режима и размещения по классам, заявили чиновники.

Георгий Портнов