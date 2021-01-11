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Экс-руководитель холдинга «Гипсополимер» вышла из числа совладельцев ряда компаний группы

Бывший директор группы «Гипсополимер» Наталья Капырина вышла из числа соучредителей большинства юрлиц этой структуры. По данным СПАРК, речь идет об ООО «Браско», в котором ей принадлежало 25% долей, ООО «ПГК» (25%) и ООО «ТД „ПГК“» (7,5%). Соответствующие изменения зарегистрированы 23 декабря прошлого года. При этом госпожа Капырина сохранила 25% долей в ООО «УК „Гипсополимер“».

Холдинг «Гипсополимер» выпускает штукатурки, шпатлевки, гипсовые строительные плиты, монтажные составы и другие строительные материалы. Чистая прибыль УК «Гипсополимер» по итогам 2019 года — 22 млн руб. В конце прошлого года Наталья Капырина покинула должность гендиректора УК, которую занимала с 2017 года, после истечения срока действия контракта. Новым гендиректором стала сестра госпожи Капыриной Ирина Емельянова.

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