Первый претендент на пост мэра Екатеринбурга подал документы для участия в конкурсе

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности главы Екатеринбурга поступил пакет документов от первого претендента, сообщили в пресс-службе гордумы. Фамилия и имя кандидата не уточняются.

Ранее в Telegram-канале «Алексей Орлов glava.ekb» появилась информация о том, что первым претендентом на пост является заместитель главы администрации Верх-Исетского района Игорь Рубцов. Однако пресс-служба мэрии заявила о том, что Telegram-канал «является фейковым и не принадлежит врио главы Екатеринбурга Аексею Орлову».

Собеседник “Ъ-Урал” в аппарате думы уточнил, что комиссия не будет оглашать фамилии и имена тех, кто подал заявления на участие в конкурсе. «У участников есть право забрать заявление, поэтому до первого этапа конкурса нет смысла оглашать поименный список. Кроме того, комиссия обязана обеспечить равные условия участникам с учетом законодательства о персональных данных. Это не мешает самим участникам объявлять о факте подачи документов»,— пояснил собеседник. Напомним, подать документы на участие в конкурсе можно будет до 22 января. Сам конкурс назначен на 1 февраля.

Бывший глава города Александр Высокинский сложил свои полномочия в конце декабря прошлого года. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил ему занять должность первого заместителя главы региона. Ранее этот пост занимал Алексей Орлов, которого 21 декабря 2020 года назначили первым вице-мэром Екатеринбурга. Сейчас господин Орлов исполняет обязанности главы города. Отметим, что он считается главным претендентом на должность мэра.