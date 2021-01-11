Пермская спортсменка помогла сборной России выиграть чемпионат Европы

Российские саночники стали победителями эстафеты на чемпионате Европы по санному спорту. Соревнования прошли в латвийской Сигулде. Результат россиян составил 2 минуты 12,833 секунды. В составе сборной России выступила и пермская спортсменка Татьяна Иванова. Вторыми стали хозяева турнира латвийцы, третье место заняла сборная Германии.

Российская сборная одержала победу и в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые и одну бронзовую медаль. Помимо победы в эстафете, медаль высшей пробы нашей команде также принесла Татьяна Иванова, победившая в соревновании женщин.