11 января, понедельник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Пермская спортсменка помогла сборной России выиграть чемпионат Европы

Российские саночники стали победителями эстафеты на чемпионате Европы по санному спорту. Соревнования прошли в латвийской Сигулде. Результат россиян составил 2 минуты 12,833 секунды. В составе сборной России выступила и пермская спортсменка Татьяна Иванова. Вторыми стали хозяева турнира латвийцы, третье место заняла сборная Германии.

Российская сборная одержала победу и в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые и одну бронзовую медаль. Помимо победы в эстафете, медаль высшей пробы нашей команде также принесла Татьяна Иванова, победившая в соревновании женщин.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Профиль пользователя