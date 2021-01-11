Сотрудник саратовского рынка сознался в «крышевании» арендаторов за взятки

В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего администратора ГБУ «Управляющая компания «Сельхозрынок», который обвиняется в получении четырех взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, с марта по апрель 2020 года сотрудник учреждения, расположенного на улице Усть-Курдюмской, получил от арендаторов 47 тыс., 42 тыс., 31 тыс. и 18 тыс. руб. за предоставление права беспрепятственной торговли на территории рынка, отсутствие проверок, возможность несоблюдения условий договора аренды и отсутствие полного пакета документов, а также монополию в продаже отдельных товаров.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Марина Ковалева