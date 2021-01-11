Елена Гонцова возглавит департамент земельных отношений администрации Перми

Врио главы Перми Алексей Демкин предложил войти в команду городской администрации Елене Гонцовой, ранее возглавлявшей различные учреждения в сфере охраны объектов культурного наследия. Как сообщается в официальном telegram-канал мэрии Перми, сейчас готовится соответствующее распоряжение об ее назначении на должность и. о. заместителя главы администрации Перми – начальника департамента земельных отношений администрации Перми.

«Я пригласил Елену Николаевну на работу в администрацию, поскольку она профессионал своего дела, имеет большой опыт работы по охране объектов культурного наследия и прекрасно знает законодательную базу. Как специалист, она состоялась именно в Перми и, безусловно, усилит городскую команду», – сообщил Алексей Демкин.

Напомним, Елена Гонцова возглавляла краевую госинспекцию по охране объектов культурного наследия с мая и по конец 2017 года. Этот пост госпожа Гонцова покинула по собственному желанию. До этого Елена Гонцова являлась директором краевого центра охраны памятников. В 2018 году госпожа Гонцова учредила собственную организацию – ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Решение».

Замглавы администрации Перми Лариса Ведерникова, возглавлявшая департамент земельных отношений с августа 2020 года, в конце декабря перешла в краевое правительство. Госпожа Ведерникова заняла пост исполняющей обязанности министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.