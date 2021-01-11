«Общая деградация усиливается»

Штурм Капитолия, локдаун в Европе и перспектива очередных антироссийских санкций: 2021 год начинается с череды ярких неоднозначных событий. А большинство прогнозов не обещает в новом году радикального разворота к лучшему. Главной мировой проблемой остается коронавирус, а также политическая нестабильность. В России дополнительным фактором напряженности называют выборы в Госдуму. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает на всякий случай готовиться к худшему.

Коронавирус серьезно подкосил уверенность в завтрашнем дне, пусть ее и без него было не много. 2021 год начинается штурмом Капитолия в США, локдауном в Европе и заявлением Ангелы Меркель, что ближайшие недели станут самими сложными с точки зрения эпидемиологической ситуации во второй по значимости экономике мира. И это несмотря на вакцинацию и уверенные прогнозы на счет того, что заразу мы почти что победили. Однако так может показаться, что последняя сдаваться не собирается и отвечает разными мутациями и новыми формами заболевания.

Нетрудно догадаться, что вся эта история надолго, и в 2021-м она как минимум продолжится. В этой связи особо надеяться на открытие границ, возвращение ярких интересных отпусков и, главное, на повышение уровня жизни особенно не стоит. Была первая волна коронавируса, потом пришла вторая, и третья также не исключается. В России масочный режим в дни праздников, скажем так, соблюдался не всегда. Так что, видимо, не стоит ждать улучшения статистики по числу заболевших.

Что касается большой политики, здесь придется привыкать жить в условиях закрученных гаек. Остается уже ставшая привычной перспектива очередных западных санкций. Какими они будут, как всегда непонятно. Количество принятых в уходящем году запретительных законов зашкаливает, и это с высокой долей вероятности, к сожалению, не предел. Так что жди новых «бомбардировок Воронежа» в ответ на неконструктивное поведение Запада.

В 2021 году пройдут выборы в Государственную думу. Нам четко дают понять: победить должна «Единая Россия». Хотя бы потому, что теперь на нее возложены дополнительные обязательства. Депутаты утверждают не только премьера, но и его заместителей, а также ключевых министров. Что это значит с точки зрения выборных технологий, понятно — самый жесткий консервативный сценарий с дальнейшей зачисткой пятой колонны. При этом есть так называемый фактор «берлинского пациента», который успокаиваться не собирается и явно не позволит так просто дать себя зачистить.

Остается серьезное напряжение и на так называемом внешнем контуре.

Очень вероятно новое обострение в Донбассе. Белоруссия фактически живет в условиях революции. И умильные кадры о добром дедушке Лукашенко, который очень любит свою собаку, а также красавец сын Коля улучшению обстановки вряд ли поспособствуют. Кстати, в 2020-м фактически проснулся доселе спящий приднестровский конфликт. Эти события вполне могут пойти по нарастающей в наступившем году. В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган расширяет свое влияние на когда-то нашем Южном Кавказе. И это тоже не способствует усилению российских позиций.

Так может показаться, что все вокруг выставляется исключительно в негативном свете, автор умышленно сгущает краски. Хорошо, давайте попробуем настроиться на позитивную волну. Что-то положительное ведь должно случиться? Да, безусловно. Только вопрос нужно ставить не так: главное, чтобы не было хуже, чем в ушедшем 2020-м. Поэтому логично готовиться к худшему, чтобы потом приятно удивиться. И, тем не менее, так кажется, что общая деградация усиливается, не только у нас, но и во всем мире. Вот и святую обитель демократии взяли штурмом, прямо под православное Рождество. Плохой знак для начала года.