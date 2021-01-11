Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Энгельсе

В Саратовской области задержан подозреваемый в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По предварительным данным, 6 января ночью жители дома по улице Космонавтов в Энгельсе заметили возгорание одной из квартир на пятом этаже и вызвали пожарных. После тушения огня в комнате были обнаружены тела 59-летнего хозяина и его 56-летнего знакомого. Согласно судебно-медицинского исследования, смерть первого наступила от тупой сочетанной травмы тела, второго - от проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением левого легкого.

По подозрению в убийстве мужчин задержан 31-летний житель Энгельса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Марина Ковалева