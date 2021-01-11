В Пензенском районе построят ЦАОП

В Пензенском районе начнутся работы по обустройству площадки под размещение центра амбулаторной онкологической помощи по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В одной из поликлиник Пензенской районной больницы будет проведена реконструкция с возведением пристройки под размещение ЦАОПа. На эти цели предусмотрели 43 млн руб.

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в регионе предусмотрено открытие десяти центров амбулаторной онкологической помощи. Два из них уже появились на базе поликлиники №14 и областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

Мария Шахрай