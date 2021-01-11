Скончался хирург консультативной поликлиники РОКБ Валерий Крат

В воскресенье, 10 января, в реанимации ковидного госпиталя умер Валерий Крат, хирург консультативной поликлиники Ростовской областной клинической больницы. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Валерий Крат работал в поликлинике в течение 10 лет и занимал сразу две должности: абдоминального хирурга и хирурга-онколога. «Для десятков тысяч пациентов путь к излечению в стационаре нашей Первой хирургии или онкологическом отделении начинался именно с этого врача, многие больные предпочитали наблюдаться именно у него и после операции»,— рассказал главный врач РОКБ Вячеслав Коробка, его слова приводятся в сообщении. Валерию Крату было 58 лет.

Наталья Шинкарева