Коронавирус подтвержден еще у 251 жителя Саратовской области

В Саратовской области за сутки выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб при областном правительстве. За праздничные нерабочие дни суточный прирост упал с 270-275-ти до 250-255-ти.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 38189 человек, выздоровевших - 32705 (за сутки — 173).

На Саратов пришлось 107 новых случаев инфицирования, Энгельсский район — 33, Балаковский — 30, Вольский — 8, Аткарский, Базарно-Карабулакский и Романовский — по 6, Балашовский, Балтайский, Екатериновский, Советский и Федоровский — по 5, Духовницкий, Лысогорский и Озинский — по 4, Ершовский, Красноармейский и Татищевский — по 3, Новобурасский, Новоузенский, Питерский и Ровенский — по 2, Воскресенский — 1.

У 69 пациентов наблюдаются симптомы пневмонии, у 175 - ОРВИ, бессимптомное течение – у семи пациентов.

Среди заболевших 20 детей до 14 лет, 49 взрослых от 50 до 59 лет и 95 пациентов старше 60 лет.

Марина Ковалева