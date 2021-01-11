В Новосибирске разрушились два этажа производственного здания

В промзоне Кировского района Новосибирска разрушились два этажа девятиэтажного производственного здания. По данным регионального управления МЧС, речь идет о разрушении обшивки здания на 7 и 8 этажах, предназначенного для хранения и производства комбикорма. Признаки горения отсутствуют.

Сообщение об обрушении поступило в 12:10 по местному времени. На месте ЧП работает 24 человека и девять единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 м для разбора завалов на верхних этажах.

«Причины произошедшего будет устанавливать специальная комиссия»,— уточнили в ведомстве.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили одного мужчину. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

Юлия Сасевич