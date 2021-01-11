Российский космонавт сделал снимок Переславля-Залесского с борта МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на международной космической станции, сфотографировал город Переславль-Залесский Ярославской области с борта МКС и опубликовал фотографию в соцсетях. На снимке, сделанном из космоса, хорошо видны очертания города, расположившегося на берегах почти идеально круглого Плещеева озера.

Космонавт рассказал, что он ведет специальную космическую рубрику «Новогодняя Россия» в которой публикует сделанные из космоса фотографии российских городов.

«Еще один город, входящий в состав туристического маршрута “Золотое кольцо” России» вошел в мою специальную рубрику “Новогодняя Россия”. Переславль-Залесский расположен недалеко от Ярославля. Его хорошо видно из космоса, благодаря почти идеально круглому карстовому Плещееву озеру. Несмотря на то, что он не может похвастаться такой же долгой историей, как, к примеру, Великий Новгород, он все еще остается одним из самых старых жилых пунктов в России. Статус города ему был присвоен еще в 1152 году, а образован сам Переславль-Залесский был и того раньше»,— написал Сергей Кудь-Сверчков в комментарии к снимку.

Первый снимок космической рубрики Сергей Кудь-Сверчков опубликовал 1 января 2021 года. Открыла рубрику Москва. После этого были опубликованы космические снимки Оренбурга, Сочи, Челябинска, Иркутска, Симферополя, Благовещенска, Красноярска, Самары, Керчи, Астрахани, Екатеринбурга, Новороссийска, Туапсе, Санкт-Петербурга, Королева, Сергиева Посада. И вот появился снимок Переславля-Залесского.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 22 июля российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в соцсетях сделанную с борта МКС фотографию Ярославля. На снимке, сделанном из космоса, четко просматриваются очертания города, расположившегося вдоль берегов Волги.

Позднее он же выложил в соцсети сделанный из космоса снимок Рыбинска. На фотографии хорошо видна плотина Рыбинской ГЭС, городские районы, Рыбинское водохранилище.

Антон Антонов