В трех районах Волгоградской области откроют лаборатории для диагностики COVID-19

В Волгоградской области создадут три исследовательских центра в Волжском, Михайловке и Камышине: новые лаборатории смогут проводить не менее 800 исследований на COVID-19 в сутки каждая. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации облздрава, в регионе работают 12 лабораторий мощностью более шесть тыс. исследований в сутки. На модернизацию исследовательских центров из областного бюджета выделили 30 млн руб., закупили 131 единицу оборудования.

Новые лаборатории позволят увеличить количество проведенных ежедневных проб до девяти тыс., отмечают в администрации.

Мария Шахрай