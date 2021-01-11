Количество безнадзорных собак в Перми снизилось на 21%

В Перми за последние два года на 21% снизилось количество беспризорных собак. По данным на конец года в городе находится примерно 3,4 тысяч таких животных. Об этом сообщается на сайте мэрии.

По данным «Бюро охраны природы», которое провело исследование плотности популяции диких животных, больше всего безнадзорных собак зарегистрировано в Новом Крыму, Заостровке, Нижней Курье, Гайве, Закамске, Владимирском, Нагорном. Наименьшая плотность отмечена в микрорайоне Свердлова, Железнодорожный, Балатово, Липовая гора, Центр.

83% всех выявленных безнадзорных собак – уличного происхождения. Доля стерилизованных животных существенно выросла с 33% в 2019 году до 48% в 2020 году