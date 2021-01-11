В Саратове экс-замдиректора института обвиняется в мошенничестве на 1,2 млн рублей

В Саратове в суд направлено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, заместитель директора федерального бюджетного научного учреждения, специализирующегося на селекции зерновых культур, завладел премиями сотрудников: он сообщил трем из них ложную информацию, что начисленная премия по указанию директора института должна быть передана последнему. В период с ноября 2017 года по октябрь 2019 года сотрудники передали замдиректора денежные средства в сумме 729 тыс., 406 тыс. и 95 тыс. руб.

Противоправные действия должностного лица пресечена оперативниками УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Марина Ковалева