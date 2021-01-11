В суде оспаривают продажу помещений в центре Перми, принадлежавших Экопромбанку

Суд запретил конкурсному управляющему Экопромбанка отчуждать два коммерческих помещения в жилом доме по ул. Екатерининской, 87, площадью 277 кв. м и 1,3 тыс. кв. м. По данным картотеки краевого арбитража, эти решения суд вынес 14 декабря. Физлицо Наталья Каменских оспаривает договор купли-продажи указанных помещений между конкурсным управляющим Экопромбанка и ООО «Парма». Это имущество Экопромбанка было продано на торгах еще в ноябре 2020 года.

В материалах дела указано, что 3 ноября 2020 года конкурсный управляющий Экопромбанка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» заключила с ООО «Парма» договор купли-продажи помещений площадью 277 кв. м и 1,3 тыс. кв. м в жилом доме на ул. Екатерининской, 87 (помещения 23–35 на первом этаже). Заявление от Натальи Каменских об оспаривании этих сделок поступило в арбитраж 11 декабря. Госпожа Каменских ходатайствовала также о приостановлении регистрации этого имущества, проданного на торгах, до рассмотрения своего заявления. Суд удовлетворил требования заявителя, запретив конкурсному управляющему кредитного учреждения отчуждать коммерческие помещения в доме по ул. Екатерининской, 87.

В сервисе kartoteka.ru имеются сведения о физическом лице — Наталье Каменских, являющейся соучредителем ООО «Агентство „Лидер“» (аренда и лизинг легковых автомобилей и легкого автотранспорта).

Напомним, в октябре 2020 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продало за 14 млн руб. один из офисов Экопромбанка на ул. Екатерининской, 120. Покупателем стало ООО «Парма» — компания, занимающаяся строительными работами.