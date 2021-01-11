Решение о крещенских купаниях в Ярославской области примут 15 января

Решение о том, будут ли в этом году в Ярославской области устраиваться крещенские купания в иорданях, пока не принято, сообщили “Ъ-Ярославль” в главном управлении МЧС России по Ярославской области. В ведомстве отметили, что планируется принять по этому поводу соответствующее решение 15 января.

«Крещенские купания считаются массовым мероприятием. В том случае, если будет решено организовывать купания, с учетом общей обстановки будет определяться и формат их проведения»,— уточнили в региональном управлении МЧС.

Дата праздника всегда приходится на один и тот же день – 19 января. В 2021 году Крещение Господне выпадает на вторник.

Дарья Сабаева