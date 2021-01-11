Бывшего главного бухгалтера Соликамского дома престарелых оштрафовали за мошенничество

Соликамский суд признал виновной в мошенничестве в крупном размере бывшего главного бухгалтера дома престарелых, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Как было установлено в ходе следствия и доказано в суде, осенью 2016 года главный бухгалтер получила на временное хранение документы, банковскую карту и пин-код, принадлежащие одному из будущих сотрудников до его трудоустройства. Злоумышленница составила фиктивный договор о том, что хозяин карты предоставляет дому престарелых услуги по организации мероприятий, оформила акт о приеме выполненных работ и собственноручно поставила подпись «исполнителя». После этого оплатила якобы выполненные работы, а деньги обналичила и присвоила. Всего в течение года главный бухгалтер составила шесть таких фиктивных договоров, с помощью которых похитила 650 тыс. руб. В суде женщина признала свою вину и вернула часть похищенных денег.