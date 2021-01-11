В Хакасии назначили министра культуры

Должность министра культуры Республики Хакасия заняла директор института искусств ХГУ им. Катанова Светлана Окольникова. Соответствующие распоряжение 11 января подписал глава Валентин Коновалов.

Госпожа Окольникова уже занимала эту должность с 2005 по 2017 годы.

На посту она сменила Леонида Еремина. Последний ушел в отставку по собственному желанию в конце ноября прошлого года. По информации республиканского правительства, уход был связан с жизненными и семейными обстоятельствами.

Светлана Окольникова с 1979 по 1998 годы преподавала в музыкальной школе, позже возглавила одну их них. Также занимала пост начальника управления культуры Чукотского автономного округа, была директором республиканского театра. В 2018 году возглавила институт искусств ХГУ.

Свое решение покинуть пост министра культуры после 12 лет нахождения в должности она объясняла желанием отдохнуть.

Юлия Сасевич