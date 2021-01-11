В Афганистане при авиаударе погибли 18 человек

Не менее 18 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного 10 января по афганской провинции Нимроз, передает Tolo News. Также есть двое постадавших.

«"Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ.— Ъ) подвергся авиаудару и понес тяжелые потери. <…> В результате авиаудара пострадали мирные жители. Погибли многие члены одной семьи, в том числе женщины и дети»,— приводятся слова главы провинциального совета Базы Мохаммада Насира.

По данным 215-го корпуса «Майванд», авиаудары были нанесены по таможенному центру талибов на шоссе. Родственник жертв Салех Мохаммад заявил, что погибшие не были талибами. Представитель «Талибана» сообщил, что в результате авиаудара погибли 14 мирных жителей.