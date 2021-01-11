Госдолг Новосибирской области за 2020 год увеличился до 48,6 млрд рублей

В доходную часть бюджета Новосибирской области за 2020 год поступило 194,3 млрд руб. Собственные доходы составили 126,2 млрд руб. Недопоступления — 8,5 млрд руб., из них 5,3 млрд руб. — по налогу на прибыль, сказал на оперативном совещании в понедельник министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

«План по собственным доходам мы выполнили на 94%, с динамикой на уровне 101% к 2019 году»,— уточнил он.

По его словам, рост произошел за счет увеличения безвозмездных перечислений и межбюджетной трансфертной поддержке из федерального бюджета. «Этот объем практически удвоился по сравнению с 2019 годом. Мы получили 68 млрд руб. — плюс 33 млрд руб. к 2019 году»,— сказал господин Голубенко.

Дефицит бюджета составил 4,8 млрд руб. Государственный долг за 2020 год увеличился на 4,4 млрд руб. и достиг 48,6 млрд руб., что составило 38,5% по отношению к собственным доходам. По словам министра, это демонстрирует высокий уровень долговой устойчивости региона. Расходная часть бюджета профинансирована на 199 млрд руб. (95% от выполнения плана).

Юлия Сасевич