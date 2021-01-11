За сутки в Югре выявили 196 новых случаев COVID-19, шесть человек скончались

На территории Ханты-Мансийского автономного округа за минувшие сутки было зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального штаба, диагноз подтвердился у жителей 21 муниципалитета. Наибольшее количество в Сургуте (43 человек) и Нефтеюганском районе (20 человек). На момент выявления у 167 пациента были симптомы ОРВИ, у 26 диагностирована пневмония, еще три переносили болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, по данным на 11 января, в ХМАО с начала пандемии было зафиксировано 43 510 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки из больниц были выписано 203 человека, за весь период пандемии — 39 811 югорчан. По данным врачей, состояние 91 пациента оценивается как тяжелое, 50 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Помимо этого, за сутки в регионе подтвердилось еще шесть летальных случаев от коронавируса. Всего от COVID-19 в Югре скончались 585 человек.