Баскетбольный клуб «Буревестник» в Ярославле проиграл команде МБА

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 10 января в домашнем матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 проиграл команде МБА из Москвы. Игра, проходившая на площадке КСК «Вознесенский» в Ярославле закончилась со счетом 80:64 в пользу московского клуба.

«Буревестник» после 12 матчей набрал 18 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице первого дивизиона баскетбольной Суперлиги 1. Ярославский клуб в шести играх одержал победы и в шести – уступил.

Следующим матч «Буревестник» проводит на выезде. 16 января ярославцы встречаются с «Уралмашем».

Антон Антонов