Власти Новосибирской области заявили, что запрета на проведение крещенских купаний нет Но при этом есть общие ограничения на массовые мероприятия

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главам муниципалитетов решить, необходимо ли закрывать некоторые традиционные места купания в день Крещения Господня, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Никакого запрета на проведение крещенских купаний нет — есть общий запрет на проведение массовых мероприятий в рамках борьбы с пандемией COVID-19. При соблюдении необходимых санитарно-эпидемических норм купания никто не запрещал»,— сказал он. Окончательное решение будет принято на заседании оперативного штаба 12 января.

По словам начальника регионального ГУ МЧС Виктора Орлова необходимо проверить планируемые места для купаний, а также организовать дежурство спасателей, медперсонала и сотрудников экстренных служб.

По данным местного оперативного штаба, в области за все время пандемии выявлено 29 338 случаев, 25 734 пациента выздоровели, 1 047 человек скончались.

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Екатерина Лукашевич