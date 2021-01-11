Глава Энгельсского района получит взыскание за привлечение учителей к уборке снега

Глава администрации Энгельсского района Саратовской области Алексей Стрельников может быть наказан за привлечение работников школ к уборке снега. Об этом сообщил депутат Госдумы, глава реготделения «Единой России» Николай Панков.

О том, что в Энгельсском районе расчисткой снега в Парке покорителей космоса занимались учителя, в воскресенье заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. На странице главы региона в Instagram от лица губернатора опубликовано сообщение о том, что к уборке привлечены два сотрудника образовательных учреждений. «Главу района Стрельникова предупреждаю — при повторении подобного случая буду ставить вопрос об отстранении от должности. Ошибки повторять нельзя. Это урок всем руководителям. Уборкой территории должны заниматься профильные службы, специалисты, которые за это получают заработную плату»,— заявил Валерий Радаев.

Николай Панков в своем telegram-канале «Пара слов» написал, что случай будет разбираться «Единой Россией». «Думаю партийное взыскание партийцу Стрельникову поможет принимать правильные решения в пользу людей»,— написал господин Панков.

Сергей Петунин