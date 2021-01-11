Похолодание до -30°C ожидается в Самарской области

Столбик термометра в Самарской области в ночь на среду опустится местами до -30°C. В этот период в регионе ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на среду в Самарской области будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. На следующий день температура воздуха в регионе составит -12...-17°C, местами – -22°C.

В конце минувшей недели в Самарской области прошел обильный снегопад. По информации самарской администрации, «количество выпавших осадков составило 65% от месячной нормы». В связи с этим чиновники пообещали усилить работу по расчистке улиц от снега. В частности, они заявили, что на полигоны за ближайшие сутки будет вывезено около 11 тыс. т снега.

Георгий Портнов