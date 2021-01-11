Роспотребнадзор: в Новосибирской области снижается уровень заболевания COVID-19

В Новосибирской области регистрируется стабильное снижение уровня коронавирусной инфекции, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов 11 января на оперативном совещании. По его словам, за первую неделю 2021 года выявлено 989 случаев, что на 6% меньше предыдущей недели (-71 случай). Также отмечается снижение заболеваемости ОРВИ.

Как отметил министр здравоохранения Константин Хальзов, в регионе от коронавируса привили более 2 тыс. человек.

По данным местного оперативного штаба на 10 января, в области за все время пандемии выявлено 29 338 случаев, 25 734 пациента выздоровели, 1 047 человек скончались.

Артем Шпек