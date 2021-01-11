Более 1,5 тысяч человек вакцинировано от ковида в Алтайском крае

Вакцину от коронавируса «Спутник V» в Алтайском крае получили 1 662 человека, следует из данных регионального минздрава. Она состоит из двух частей, которые ставятся пациентам с интервалом в три недели. Пресс-служба ведомства сообщает, что обе прививки получили 286 человек из 1 662. Остальные 1 376 получили пока лишь первый укол. Всего же для проведения массовой вакцинации в Алтайский край поступило свыше 5 тыс. доз препарата.

Прививку от коронавируса в Алтайском крае начали ставить желающим еще до новогодних праздников. Поскольку препарат требует особых условий хранения, вакцинация пока возможна лишь в крупнейших городах края: Барнауле, Бийске и Рубцовске. В Барнауле получить прививку можно в городских поликлиниках №1 и №9, в Рубцовске — в поликлинике городской больницы №1, в Бийске — в поликлинике горбольницы №4. Вакцинация доступна совершеннолетним гражданам без признаков ОРВИ. Что касается тех, кто уже переболел ковидом, то прививаться они могут лишь по прошествии полугода с момента заболевания.

Также сообщалось, что в Алтайском крае будут действовать передвижные точки вакцинации, однако аномально холодная погода вынудила временно отложить старт этого проекта.

Максим Стрелковский, Барнаул