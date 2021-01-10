Волейболисты «Нефтяника» одержали четвертую победу в сезоне

Оренбургский «Нефтяник» в матче волейбольной Суперлиги вырвал победу на тай-брейке у коллектива «Газпром-Югра» из Сургута. Встреча завершилась со счетом 3:2 (25:20, 21:25, 25:22, 24:26, 15:12).

«Нефтяник» одержал четвертую победу в сезоне, набрав 10 очков и занимая 12-е место в турнирной таблице Суперлиги. В понедельник, 11 января в Сургуте состоится еще одна игра между этими команлами.

По итогам регулярного чемпионата Суперлиги в квалификационный раунд плей-офф выходят команды, занявшие 3-10 места. Коллективы, занявшие первое и второе места, квалифицируются в Финал шести.

Андрей Сазонов