В Ярославле иномарка протаранила маршрутку с пассажирами

Сегодня в Ярославле произошло ДТП в результате которого пострадали несколько человек, сообщили в региональном управлении МЧС. В сообщении отмечается, что 10 января около 16.45 на проспекте Октября в районе дома №87 произошло столкновение двух транспортных средств.

На дороге легковой автомобиль KIA произвел столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ», выполнявшем рейс по маршруту №90С. По данным портала 76/ru, пассажиры пострадавшей в ДТП маршрутки утверждают, что водитель легкового автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии получили травмы водитель и кондуктор маршрутки. Больше всего пострадала женщина-кондуктор, которую отправили в больницу на реанимационном автомобиле. Пострадал в дорожно-транспортном происшествии и водитель легкового автомобиля. По предварительным данным, пассажиры маршрутки не пострадали.

Антон Антонов