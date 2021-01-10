«Молот-Прикамье» застрял на пути в Альметьевск

«Молот-Прикамье» неожиданно попал в затруднительную ситуацию по дороге на очередной матч чемпионата ВХЛ. Из-за непогоды в регионах ПФО (Удмуртии, Татарстане и Оренбургской области) временно ввели ограничения на дорогах. Ограниченно движение автобусов.

Сообщение застало команду «Молот-Прикамье» по пути из Ижевска в Альметьевск. В данной ситуации было принято решение добираться на матч на автомобилях.

Отметим, «Молот-Прикамье» завершает свою выездную серию игр в Альметьевске против «Нефтяника», который является одним из лидеров турнира 11 января.