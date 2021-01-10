Власти пресекли несанкционированный чемпионат по зимнему дрифту в Казани

Инспекторы ГИМС пресекли проведение казанского чемпионата по зимнему дрифту Ugol на льду реки Волга у яхт-клуба «Аракчино» 9-10 января.

Как сообщило сегодня управление МЧС по Татарстану, в субботу для участия в соревнованиях на льду собрались 45 автомобилей. В отношении их владельцев инспекторы составили материалы по ст. 3.10 КоАП РТ – «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Татарстан». Решение о наказании будет принимать административная комиссия муниципального образования.

«В итоге все автомобили покинули опасное место, а организаторы перенесли соревнования на автодром Kazan Ring»,— говорится в сообщении МЧС.

«Уже более 10 лет в Татарстане выезд автотранспорта на лед в местах, где нет оборудованных ледовых переправ, запрещен (согласно п. 8.2. Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Татарстан, принятых постановлением Кабинета Министров РТ от 23 апреля 2009 года № 256)»,— пояснили власти причину запрета. «Согласно данных Правил все мероприятия на водных объектах должны быть согласованы с органами местного самоуправления, Роспотребнадзором и ГИМС с выполнением комплекса мероприятий по обеспечению безопасности участников», — добавляют в МЧС.

Как сказано на странице чемпионата в соцсетях, его организатором является UGOL DRIFT. Стоимость участия в заездах — 2,5 тыс. руб. В качестве главного приза называется автомобиль. Чемпионат должен был пройти в несколько этапов: первый – на дрифт-треке «Аракчино», который организатор называет новой площадкой, второй – на автодроме Kazan Ring.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"