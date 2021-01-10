За праздники в Петербурге от COVID-19 вакцинировали около 7 тыс. человек

За новогодние праздники в Петербурге от новой коронавирусной инфекции вакцинировали 6998 горожан. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Среди вакцинированных врачи, преподаватели, журналисты, социальные работники, сотрудники силовых структур.

В общей сложности в Петербург поступило 22 692 комплектов доз вакцины от коронавируса. До конца месяца будет поставлено еще 88 тыс. доз.

Всего с начала прививочной кампании в городе уже вакцинированы 13 007 человек, из них 384 получили оба компонента вакцины.