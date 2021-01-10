«Серые» зарплаты набирают популярность

Доля россиян, готовых получать «серую» зарплату, снова стала расти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. О чем говорит возвращение интереса граждан к выплатам в конвертах? Расскажет Андрей Загорский.

До недавнего времени доля граждан, согласных на «серую» зарплату, сокращалась и дошла до 39%. Но пандемия коронавируса резко изменила ситуацию. Последний опрос SuperJob показал, что зарплата в конвертах устроила бы 44% респондентов. Впрочем, удивляться этому не приходится. Карантин и ограничения нанесли чувствительный удар экономике, в результате которого многие граждане потеряли в зарплате, а часть лишилась и самой работы.

Свободные вакансии в большинстве отраслей в дефиците, потому-то работников, которым конверты с деньгами кажутся приемлемым вариантом оплаты, и становится больше. В данном случае речь идет о выживании, то же можно сказать и о многих компаниях, пояснил основатель финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков: «Мы в своей практике видим реальные зарплаты фактически каждый день, общаемся и с работодателями, и с сотрудниками.

Компаниям становится критично сложно выживать у нас в текущем вот рынке, то есть люди меньше покупают, меньше пользуются услугами, соответственно, у компаний меньше выручка, прибыль, и они вынуждены оптимизировать свои расходы.

К сожалению, это один из немногих методов, который позволяет достаточно быстро и сильно сократить свои расходы. Есть, кстати, еще опция с самозанятыми, и она могла бы хорошо работать, но, к сожалению, люди к этому очень непривычны, не обучены этому и видят в этом риски для себя почему-то гораздо большие, чем в случае получения зарплаты “в конверте”».

Разумеется, зарплата в конвертах — это лучше, чем ничего. Но многие россияне находят и другие аргументы в «теневых» расчетов. Один из них — неопределенность, которая характерна для системы пенсионного обеспечения, отмечает независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Давайте честно, когда у нас до 2023 года замораживают пополнение накопительной части пенсий, какая у людей мотивация иметь “белую” зарплату и иметь отчисления официальные на пенсию? Когда ты вообще не знаешь, будет ли она у тебя, и какая она у тебя будет, если у тебя все отчисления идут и конвертируются в баллы, которые устанавливаются самим государством, то есть ты никак не влияешь на это. То, что отчисляется конвертируется по курсу, на который ты не влияешь, который всегда могут поменять, который могут обнулить, который могут превратить в ничто, поэтому устраиваться на “белую” зарплату ради будущей пенсии — это так себе мотивация».

Кстати, любопытно, что по статистике доля россиян, согласных получать «серую» зарплату, вот уже 11 лет в среднем держится на уровне 44%, который был зафиксирован в самое последнее время. Можно ли это считать косвенным свидетельством того, что и доля «теневого» сектора в экономике остается практически неизменной?

Эксперты утверждают, что это не так. По их словам, он постепенно снижается и составляет, по разным оценкам, от 25 до 30%. Что же касается количества граждан, не возражающих, чтобы им платили наличными, то и здесь на самом деле все меняется, пояснил глава компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров: «44% 10 лет назад — это 44% людей, которые были готовы в принципе получать просто “черную” зарплату.

Сейчас те же самые плюс-минус 44% могут быть, но это все-таки уже понимание того, что есть заработная плата — часть “белая”, часть — “серая”.

И это какая-то готовность к какому-то балансу этой “белой” и “серой”».

Кстати, о зарплатах, в данном случае «белых». Самые высокие они на Чукотке — с января по сентябрь ее жители, по данным Росстата, в среднем получали по 116,5 тыс. руб. в месяц. Москва вошла в первую пятерку регионов по этому показателю — средняя зарплата в столице за тот же период составила около 96 тыс. руб.