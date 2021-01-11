«Реал» засыпался в Памплоне

Ужасные погодные условия стали одной из причин, которая привела к потере «Реалом» очень важных в свете борьбы за золото испанского чемпионата баллов. В снегопад он сыграл на выезде вничью — 0:0 — с аутсайдером «Осасуной». Результат укрепил лидерские позиции «Атлетико» и позволил почти вплотную приблизиться к «Реалу» еще недавно прилично отстававшей «Барселоне».

В главную тему очередного тура испанского чемпионата превратилась погода — самый ужасный за почти полстолетия снегопад, обрушившийся на значительную часть территории страны и оказавший влияние в том числе на футбол. Он сорвал матч лидера первенства — «Атлетико». На игру с ним летел «Атлетик», но так и не долетел: приземлиться в Мадриде было невозможно, и лайнер вернулся в Бильбао. Встречу пришлось переносить.

Но основным пострадавшим из-за погодного катаклизма считал себя, конечно, ближайший из преследователей «Атлетико». «Реал», неважно выглядевший осенью, зимой набрал ход. В декабре он выиграл пять матчей из пяти, после Нового года разошелся миром с «Эльче», но затем уверенно справился с «Сельтой». Игра с «Осасуной» сулила ему легкие три очка. Соперник — на предпоследнем месте в таблице, не побеждал аж с октября, все у него плохо.

Но снегопад превратил простую историю в сложную. «Реал» с приключениями добирался до Памплоны, прождав четыре часа разрешения на вылет. А дальше приключения его ждали уже на поле.

Около 50 работников пытались привести его в порядок, но состояние газона, постоянно посыпаемого снегом, все равно оставалось жутким. «Для меня это был не футбольный матч» — так говорил наставник «Реала» Зинедин Зидан, и все, разумеется, понимали, что он имел в виду.

Игра превратилась в сплошные мучения для обеих команд. Но для «Осасуны» в них было хоть что-то приятное. Она ведь в любом случае не собиралась возиться с мячом. А отбиваться, когда мяч лишь совершает непредсказуемые отскоки или застревает после передач, как ни крути, легче, чем пытаться создать что-то интересное и опасное.

В общем, «Реалу» за полтора часа досталась пара моментов вместо ожидаемых пары десятков — и нулевая ничья. А это неприятная потеря. Формально он располагается вплотную к «Атлетико», которого в декабре во время своего взлета обыграл со счетом 2:0, отставание — лишь одно очко. Однако фактически оно гораздо больше. У «Атлетико» перед этим туром и так было два матча в запасе по сравнению с «Реалом», а теперь образовался еще и третий. То есть по очкам потерянным он на десять впереди.

А сзади на «Реал» наседает «Барселона». Еще совсем недавно она казалась командой, находящейся в кризисном положении, ищущей игру, но не находящей, застряла в середине таблицы. Но вот в январе все уже немного иначе. Нельзя сказать, будто бы зимой «Барселона» именно нашла прежнюю игру. Она все еще отнюдь не идеальна, все еще довольно часто фальшивит. Однако при этом каталонцы все же добывают, пусть иногда «на тоненького», очки.

Матч с «Гранадой», правда, сложился для них как раз гладко: дубли Антуана Гризманна и Лионеля Месси, разгромная — 4:0 — победа. И после нее «Барселону», идущую третьей, отделяют от «Реала» только три балла — расстояние, эквивалентное еще одному выигрышу.

Алексей Доспехов